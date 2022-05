Με τον Γιώργο Γιακουμάκη (μπήκε αλλαγή στο 64′ αντί του Φουρουχάσι) να διαμορφώνει (90′) το τελικό σκορ, δύο γκολ από τους Ιάπωνες Μαέντα (30′) και Φουρουχάσι (37′) και ένα του Δανού Ο’ Ρίλι (69′), η πρωτοπόρος Σέλτικ έκανε την ανατροπή, νίκησε με σκορ 4-1 τη Χαρτς και εξασφάλισε ουσιαστικά τον τίτλο στην Σκωτία.

Η Σέλτικ, η οποία βρέθηκε νωρίς (3′) πίσω στο σκορ από το γκολ του Σιμς, αύξησε σε εννέα τους βαθμούς που την χωρίζουν από τη δεύτερη Ρέιντζερς (σ.σ. παίζει αύριο εντός με την Νταντί Γιουνάκιτεντ, ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, και έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους «Τζερς» (πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας, +64 έναντι +42).

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ και των πλέι άουτ στη Σκωτία έχει ως εξής:

Ρlayoffs

Σέλτικ-Χαρτς 4-1

Ρος Κάουντι-Μάδεργουελ 7/5

Ρέϊντζερς Νταντί Γιουνάϊτεντ 8/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Σέλτικ 89 36αγ.

Ρέιντζερς 80

Χαρτς 61 36αγ.

Νταντί Γιουν. 44

Ρος Κάουντι 41

Μάδεργουελ 40

Ρlayouts (7/5)

Λίβινγκστον-Σεντ Τζόνστον

Σεντ Μίρεν-Νταντί

Χιμπέρνιαν-Αμπερντίν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Λίβινγκστον 44

Χιμπέρνιαν 41

Αμπερντίν 39

Σεντ Μίρεν 39

Σεντ Τζόνστον 31

Νταντί 26

massive erection for Giorgos Giakoumakis and and the best football club in the world 🍀🍀🍀🍀 pic.twitter.com/Z59u7EUKI9

— ᴋᴇɴᴢɪᴇ 🏳️‍🌈🍀 (@kovacpls) May 7, 2022