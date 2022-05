Δημοσιογράφος αυστραλιανού δικτύου σταμάτησε τη live μετάδοσή του για να ορμήσει στη θάλασσα και να σώσει ένα 10χρονο αγόρι που πνιγόταν.

Ο Πολ Μπαρτ παρατήρησε ότι το παιδί πάλευε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσής του χθες το βράδυ και όρμησε στα φουρτουνιασμένα νερά στο Surfers Paradise για να το σώσει. Αργότερα, εθεάθη να βοηθάει άλλους λουόμενους να μεταφέρουν το αγόρι έξω από τη θάλασσα.

«Μια οικογένεια Πακιστανών πήδηξε μέσα στη θάλασσα, και τους ρούφηξε όλους το κύμα» δήλωσε αργότερα στο δίκτυο ο δημοσιογράφος. «Το αγόρι το παρέσυραν τα ρεύματα. Περίπου 4 ή 5 από εμάς πηδήξαμε μέσα και ουσιαστικά τον τραβήξαμε πίσω στην παραλία. Ζει, αναπνέει, έχει τις αισθήσεις του, μιλάει» είπε.

Τα πλάνα δείχνουν τον Μπαρτ να πέφτει στο νερό προτού σκίσει το πουκάμισό του και σπεύσει να βοηθήσει το αγόρι να κρατηθεί πάνω από το νερό. Του πήρε σχεδόν 10 λεπτά για να βρει το αγόρι, ενώ άλλοι κολυμβητές προσπαθούσαν απεγνωσμένα να το εντοπίσουν μέσα στα άγρια κύματα.

Ο δημοσιογράφος είπε ότι δεν υπήρχε «καμία αμφιβολία» πως ο 10χρονος είχε καταπιεί πολύ νερό.

Επίσης, όπως είπε, έκανε ζωντανό ρεπορτάζ για τους κινδύνους των ρευμάτων που παρασύρουν ανυποψίαστους κολυμβητές σε επικίνδυνα για τη ζωή τους νερά.

Seven’s Gold Coast surf expert Paul Burt, was involved in a dramatic beach emergency last night. He helped save a young boy who got caught in a rip. #7NEWS @georgiacosti https://t.co/iuw7S3koFo pic.twitter.com/mvNdEfWBwi

— 7NEWS Perth (@7NewsPerth) May 6, 2022