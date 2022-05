Αποτροπιασμό προκαλεί ο διάλογος ρώσου στρατιώτη με τη μητέρα του καθώς κατά τη διάρκειά του ο στρατιώτης περιγράφει τα βασανιστήρια που κάνουν στους ουκρανούς αιχμαλώτους.

Στον εν λόγω διάλογο, τον οποίο όπως γράφει η αυστριακή εφημερίδα Express έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίας, δεν αναφέρονται συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Ουκρανία, στις οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα τα βασανιστήρια, ενώ ανεξάρτητες πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει τη γνησιότητά του.

Τους διαλόγους έχει ανεβάσει στο λογαριασμό του και ο δημοσιογράφος και αναλυτής Sergej Sumlenny.

Μεταξύ άλλων, ο ρώσος στρατιώτης με ενθουσιασμό περιγράφει τις φρικαλεότητες και ρωτάει τη μητέρα του αν ξέρει τι είναι το «μικρό τριαντάφυλλο» και της περιγράφει πως στο αντρικό σώμα «φυτρώνουν» 21 τριαντάφυλλα.

Τα 20 δάχτυλα σε χέρια και πόδια και το πέος, τα οποία τους τα κόβουν οι στρατιώτες.

Ακόμα, αναφέρει πως τους σπάνε τα πόδια για να μην μπορούν να δραπετεύσουν.

Στρατιώτης: (Συνέβη) μπροστά στα μάτια μου. Πήρα κι εγώ μέρος σε αυτό. Αξιωματικοί της FSB βασάνιζαν αιχμαλώτους πολέμου. Ξέρεις τι είναι το μικρό τριαντάφυλλο;

Μητέρα Τατιάνα: Όχι.

Στρατιώτης: Μπορείς να φυτέψεις 21 τριαντάφυλλα στο σώμα ενός άνδρα. 20 δάχτυλα και 1 πέος, συγγνώμη.

Μητέρα: Εντάξει.

Στρατιώτης: Έχεις δει ένα λουλούδι τριαντάφυλλο να ανοίγει;

Μητέρα: Ναι.

Στρατιώτης: (Είναι) το ίδιο. Κάποιος κόβει το δέρμα και βγαίνει έξω η σάρκα, όλα τα δάχτυλα. Και αργότερα το κάνεις και εκεί στο πέος. Αυτό είναι που ονομάζεται 21 τριαντάφυλλα στο σώμα ενός άνδρα. Ξέρετε τι άλλα βασανιστήρια έχω δει;

Μητέρα: Γιατί λέτε ότι συμμετείχατε σε αυτό; Υπήρχαν άνθρωποι της FSB που βασάνιζαν;

Στρατιώτης: Λοιπόν, συλλάβαμε αιχμαλώτους πολέμου, τους μεταφέραμε.

Μητέρα: Μάλιστα

Στρατιώτης: Και ενώ περιμέναμε τους διοικητές στα κελιά βασανιστηρίων, κρατούσαμε αιχμαλώτους πολέμου, τους χτυπούσαμε σκληρά, τους σπάσαμε τα πόδια για να μην μπορούν να δραπετεύσουν. Τους έσπασα. Είναι ανίκανοι να κουνηθούν.

Και ο στρατιώτης συνεχίζει την περιγραφή των βασανιστηρίων και του διαλόγου που κάνει με τα θύματά του: «»Δεν με νοιάζει», μου λέει, αλλά γιατί φοβάσαι αφού δεν σε νοιάζει; «Δεν φοβάμαι!» Και γιατί κλαις; Το βουλώνει. Μου αρέσει τόσο πολύ, να τους βιάζω ηθικά, μόνο με 2 λέξεις».

Μητέρα: Σου αρέσει;

Στρατιώτης: Ναι

Ukrainian army released a tapped phone call between a Russian soldier and his mother. The soldier describes excited how he tortured and killed Ukrainians, and says he enjoys mutilating people. I have translated the calls in this #THREAD. Please be aware of extreme violence. /1

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) May 4, 2022