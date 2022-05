Οι εξελίξεις στην Ουκρανία ήταν το βασικό θέμα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Εμανουέλ Μακρόν. Όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων ο Γάλλος πρόεδρος συνομίλησε σήμερα διαδοχικά με τους ομολόγους του της Τουρκίας, της Νότιας Αφρικής, της Σενεγάλης, της Μαυριτανίας, της Αιγύπτου, της Αλγερίας και της Ένωσης των Κομορών νήσων.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του Γάλλου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία και την εφαρμογή ανθρωπιστικών μέτρων υπέρ του άμαχου πληθυσμού, είναι ισχυρή. Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν επίσης ότι θα εξακολουθήσουν να εργάζονται ώστε να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση πολιτών από τη Μαριούπολη.

Τέλος, γαλλικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι συζητήθηκαν και οι διμερείς σχέσεις ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία και ότι οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως το Ουκρανικό και η κατάσταση στη Λιβύη.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε σήμερα στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του στη γαλλική προεδρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού για την Ευρώπη, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Turkiye continues its efforts in bringing end to Russia-Ukraine war through diplomacy, Erdogan tells Macron over phone, stressing importance of supporting negotiation process

