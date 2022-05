Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να αποτελεί «αγαπημένο» στόχο του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος είχε καταφερθεί εναντίον του αστέρα του ΝΒΑ που συχνά παίρνει θέση για κοινωνικά ζητήματα, όπως ο ρατσισμός και η αστυνομική βία στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα στη Νεμπράσκα στο πλαίσιο της πολιτικής του καμπάνιας με τίτλο «Save America», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε για τον Τζέιμς:

«Θα πω αυτό στον Λεμπρόν Τζέιμς που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα. Θα του πω: «ΛεΜπρόν έχεις σκεφτεί ποτέ να γίνεις γυναίκα; Γιατί αν ναι τότε σε θέλω στη δική μου γυναικεία ομάδα μπάσκετ»».

“I’ll say this to LeBron James who I don’t like very much. I’ll say, ‘LeBron, did you ever have thoughts about going woman? Because if you did I’d love to have you on my basketball team.’” – President Trump 🇺🇸#TrumpRally pic.twitter.com/05Gy4j1XO7

— Steven Cheung (@CaliforniaPanda) May 1, 2022