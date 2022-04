Η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν δεσμεύθηκε σήμερα να αποστείλει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στο Κίεβο, όπου η ίδια και ο Ισπανός ομόλογός της Πέδρο Σάντσεθ συναντούν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια κίνηση στήριξης προς την χώρα.

Η Μέτε Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε επίσης την πόλη Μποροντιάνκα, που έχει υποστεί εκτεταμένη καταστροφή και η οποία ανακαταλήφθηκε μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή γύρω από το Κίεβο.

«Στοχεύουμε να παραδώσουμε περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, διότι αυτά είναι που χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε η Φρεντέρικσκεν στο δανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Η Φρεντέρικσεν και ο Σάντσεθ έφθασαν στο Κίεβο νωρίς σήμερα, σύμφωνα με τις εικόνες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Σάντσεθ στο Twitter.

Just arrived to Kyiv.

Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022