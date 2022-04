Η Ρωσία διόρισε νέο διοικητή για την εισβολή στην Ουκρανία, καθώς εστιάζει εκ νέου τις πολεμικές της προσπάθειες στα ανατολικά αφού απέτυχε να εξασφαλίσει εδάφη γύρω από την πρωτεύουσα Κίεβο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο στρατηγός Αλεξάντερ Ντβόρνικοφ (στα δεξιά της κεντρικής φωτογραφίας), διοικητής της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, θα ηγείται πλέον των ρωσικών στρατευμάτων στο πεδίο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας και διπλωμάτες με γνώση της εξέλιξης. Προς το παρόν δεν έχει υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από το Κρεμλίνο.

Από τη Συρία στην Ουκρανία

Ο 60χρονος Ντβόρνικοφ έχει καταλάβει πολλές υψηλές θέσεις στον ρωσικό στρατό, μεταξύ των οποίων και διοικητής του στρατού της Στρατιωτικής Περιφέρειας της Άπω Ανατολής.

Επέβλεπε τις δυνάμεις της Μόσχας στη Συρία το 2015 και το 2016, όπου πολέμησαν μαζί με τα συριακά κυβερνητικά στρατεύματα σε μια σύγκρουση όπου ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ κατηγορήθηκε για χρήση χημικών όπλων εναντίον των πολιτών της χώρας του.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντβόρνικοφ ανέβηκε σταθερά στην ιεραρχία του ρωσικού στρατού, αφού ξεκίνησε ως διοικητής διμοιρίας το 1982. Πολέμησε κατά τη διάρκεια του δεύτερου πολέμου στην Τσετσενία και κατέλαβε πολλές κορυφαίες θέσεις προτού τεθεί επικεφαλής των ρωσικών στρατευμάτων στη Συρία το 2015.

Το 2016, ο Πούτιν απένειμε στον Ντβόρνικοφ το μετάλλιο του Ήρωα της Ρωσίας, ένα από τα υψηλότερα βραβεία της χώρας. Υπηρετεί ως διοικητής της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας από το 2016.

Ήταν μέχρι στιγμής υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στα νότια και ανατολικά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Institute for the Study of War. Η έλλειψη ενός ενιαίου ανώτερου διοικητή είχε «σαφώς εμποδίσει τη συνεργασία των ρωσικών δυνάμεων» ανέφερε σε έκθεσή του.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει βιαιότητες

Παρά την πιο απλουστευμένη δομή, η Ρωσία πιθανότατα θα συνεχίσει να δυσκολεύεται σε θέματα διοίκησης και ελέγχου, πρόσθεσε το ινστιτούτο. Οι περισσότερες από τις ενισχύσεις που κατευθύνονται στο Ντονμπάς προέρχονται από άλλες στρατιωτικές περιφέρειες από εκείνες που διοικούνται από τον Ντβόρνικοφ, ανέφερε.

«Κανένας διορισμός οποιουδήποτε στρατηγού δεν μπορεί να διαγράψει το γεγονός ότι η Ρωσία έχει ήδη αντιμετωπίσει μια στρατηγική αποτυχία στην Ουκρανία» δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν στο CNN.

«Δεν έχει σημασία ποιον στρατηγό προσπαθεί να διορίσει ο πρόεδρος Πούτιν» είπε. «Αλλά, πρέπει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος στρατηγός έχει ένα βιογραφικό που περιλαμβάνει βιαιότητες εναντίον αμάχων σε άλλα μέτωπα, όπως στη Συρία. Και μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα από τα ίδια και σε αυτό».

Ο αμερικανός στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους, πρώην διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπό τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε στο CNN την Κυριακή ότι η πιο εκσυγχρονισμένη δομή διοίκησης αντανακλά την επιθυμία της Ρωσίας να έχει κάτι που να μπορεί να επικαλεστεί ως νίκη μέχρι τις 9 Μαΐου, την ημέρα της νίκης κατά της Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πετρέους δήλωσε, επίσης, ότι είναι πιθανό να στοχοποιηθούν περισσότεροι άμαχοι. «Οι Ρώσοι ήταν γνωστοί στη Συρία για «αποψίλωση» περιοχών. Αυτό έκαναν στο Χαλέπι. Αυτό έκαναν και σε άλλες περιοχές. Και νομίζω ότι μπορούμε να το περιμένουμε αυτό και εδώ (στην Ουκρανία)» είπε.