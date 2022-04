Στη νεότερη ενημέρωσή του για την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί για πιθανή χρήση όπλων φωσφόρου στη Μαριούπολη, καθώς οι μάχες στην πόλη εντείνονται.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, «με τις ουκρανικές δυνάμεις να αποκρούουν αρκετές επιθέσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή ρωσικών αρμάτων μάχης, οχημάτων και εξοπλισμού πυροβολικού».

Τέλος, οι Βρετανοί εκφράζουν φόβους για περαιτέρω απώλειες αμάχων από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς διότι η Ρωσία βασίζεται όλο και περισσότερο σε μη κατευθυνόμενα βλήματα, γεγονός που δεν της επιτρέπει να πραγματοποιεί στοχευμένα πλήγματα.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3RYc4QJBuG

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022