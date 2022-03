Μπορεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες να σημείωσαν μια πρώτη πρόοδο και η ρωσική πλευρά να ανακοίνωσε την μείωση της στρατιωτικής δραστηριότητας σε Κίεβο και Τσερνίχιβ, ωστόσο οι σειρήνες στην Ουκρανία ήχησαν για ακόμα μια μέρα.

Στις χθεσινές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, η Ουκρανία συμφώνησε στην ουδετερότητα έναντι εγγυήσεων ασφαλείας, η δε Ρωσία δέχτηκε να μειώσει τις επιχειρήσεις σε Κίεβο και Τσερνίχιβ. Γεγονός παραμένει ότι δεν επετεύχθη κατάπαυση πυρός. Παρόλα αυτά, πρόκειται για την πρώτη σοβαρή καταγραφή προθέσεων Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών.

Πέρα από τις προθέσεις, όμως, αξία έχουν οι πράξεις:

Καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν σφοδροί βομβαρδισμοί στο Κίεβο, οι οποίοι σταμάτησαν στις 6:59 το πρωί που ακούστηκε από τα μεγάφωνα της πρωτεύουσας ο εθνικός ύμνος.

Σφοδροί βομβαρδισμοί

Σήμερα Πέμπτη που συμπληρώνεται η 35η ημέρα από την έναρξη του πολέμου σφοδροί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στο Λουσιτσάνσκ.

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk, #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

Συνοικίες της πόλης Λουσιτσάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας βομβαρδίστηκαν από βαρύ πυροβολικό της Ρωσίας σήμερα το πρωί, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, μέσω Telegram.

«Αρκετές πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές» από τον βομβαρδισμό και υπάρχουν «πληροφορίες για θύματα», οι οποίες όμως βρίσκονται στο στάδιο «της επιβεβαίωσης», τόνισε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει απολογισμό των θυμάτων.

«Πολλά κτίρια κατέρρευσαν. Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να σώσουν όσους είναι ακόμη ζωντανοί», πρόσθεσε.

Την Τρίτη στην πόλη Νικολάεφ χτυπήθηκε κυβερνητικό κτήριο με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Vitaly Kim showed what the building of the #Mykolaiv Regional State Administration looked like after the occupiers’ rocket attack. The strike killed 12 people and 34 were wounded, the #Ukrainian media reported. pic.twitter.com/kWGpiEPm6D — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022



Τον βομβαρδισμό γραφείου της Συμβουλευτικής αποστολής της Ε.Ε. στη Μαριούπολη κατήγγειλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος, Ζοζέπ Μπορέλ.

Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να ανασυνταχθεί ο Πούτιν;

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει ότι η ρωσική υπόσχεση για μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποτελεί πιθανότατα διαδικασία εναλλαγής μονάδων και αποσκοπεί στον αποπροσανατολισμό.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να αποσύρονται από το Κίεβο και το Τσερνίχιβ στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ισχυρίζεται ωστόσο ότι οι κινήσεις αυτές είναι απλώς «μια εναλλαγή μεμονωμένων μονάδων» με στόχο να «παραπλανηθεί η στρατιωτική ηγεσία» της Ουκρανίας.

Σε έκθεσή του δημοσιοποιήθηκε κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Τρίτης και δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Άμυνας αναφέρει:

«Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, ο εχθρός ανασυντάσσει μονάδες για να επικεντρώσει τις κύριες προσπάθειές του στα ανατολικά.

Ταυτόχρονα, η λεγόμενη «απόσυρση στρατευμάτων» είναι πιθανώς μια εναλλαγή μονάδων που στοχεύει να παραπλανήσει τη στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και να δημιουργήσει μια εσφαλμένη αντίληψη σχετικά με την πρόθεση των κατακτητών να σχεδιάσουν και να περικυκλώσουν το Κίεβο».

«Δεν είμαστε αφελείς»

«Δεν είμαστε αφελείς για να πιστέψουμε όσα λέει η Ρωσία», αντιτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις υποσχέσεις μείωσης της στρατιωτικής δράσεις από τη Μόσχα.

Στο νέο του μήνυμα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι βλέπει θετικά σημάδια από τις συνομιλίες, αλλά η Ουκρανία δεν πρόκειται να σταματήσει τις αμυντικές της προσπάθειες καθώς δεν έχει λόγο να εμπιστεύεται κάποιους αντιπροσώπους μιας δύναμης που συνεχίζει να πολεμά για την καταστροφή της χώρας.

Δυσπιστία

Επιφυλακτική είναι και η Δύση.«Για να δούμε…», ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν αναφορικά με τις ρωσικές υποσχέσεις, ενώ το Λονδίνο δηλώνει ότι μετρούν τα έργα και όχι τα λόγια.

«No one should be fooled» by Russia’s vow to scale back military operations near Kyiv, the White House warns. «The world should be prepared for a major offensive against other areas of Ukraine» https://t.co/HIXenq03Bq pic.twitter.com/bA6gVO38QL — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 30, 2022



«Η Ρωσία δεν έχει ακόμη δείξει σοβαρότητα κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και φαίνεται να χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις ως τακτική για να κερδίσει πολύτιμες… ανάσες», σχολίασε ζει δυτικός αξιωματούχος.

Only a small number of Russian forces have pulled back from positions near Kyiv and Moscow may be only “repositioning” its troops before launching renewed attacks in Ukraine, the Pentagon warned on Tuesday. https://t.co/ao2OiZrlBk pic.twitter.com/YVQX3g5Oif — The New York Times (@nytimes) March 30, 2022

Παρότι ήταν Αμερικανοί αξιωματούχοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι η Ρωσία αποσύρει ορισμένες από τις στρατιωτικές της δυνάμεις από τα περίχωρα του Κιέβου, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν φαίνεται να συμφωνούν. «Οι κινήσεις των στρατευμάτων γύρω από το Κίεβο συνιστούν αναδιάταξη των δυνάμεων και όχι πραγματική απόσυρσή τους», υποστηρίζουν. Σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν χθες το βράδυ να συνεχίσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία επανέλαβαν ότι είναι αποφασισμένοι «να αυξήσουν το τίμημα που πληρώνει η Ρωσία για τη βάναυση επίθεσή της στην Ουκρανία». Ειδικά, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να δει «την πλήρη απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία».

Όπως επισημαίνει το BBC, η Ρωσία έχει ήδη δηλώσει ότι τώρα θα επικεντρώσει τις επιχειρήσεις της στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Το ΝΑΤΟ ενισχύει τις δυνάμεις του στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ ενισχύει διαρκώς τις δυνάμεις του στην ανατολική του πτέρυγα στην Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τις ανησυχίες παγκόσμια για το τι θα γίνει εάν η Ρωσία «χτυπήσει» και προς τα εκεί.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετακινούν επιπλέον μαχητικά, μεταγωγικά αεροσκάφη και στρατιώτες στην ανατολική Ευρώπη.

Μονάδα αποτελούμενη από περίπου 200 Πεζοναύτες μεταφέρθηκε στη Λιθουανία έπειτα από γυμνάσια στην Ευρώπη, ανέφερε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο Τζον Κέρμπι.

Δέκα μαχητικά F/A-18 Hornet και «μερικά» μεταγωγικά C-130 Hercules μαζί με περίπου 200 στρατιωτικούς που αποτελούν το προσωπικό υποστήριξής τους θα μεταφερθούν επίσης στην ανατολική Ευρώπη από τις ΗΠΑ, συνέχισε ο Κέρμπι. Ο ακριβής προορισμός τους μένει να αποφασιστεί, όμως η ανάπτυξή τους θα γίνει πολύ σύντομα, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου συμπλήρωσε ότι ο στόχος της Ουάσινγκτον δεν είναι να καλυφθεί κάποιος αριθμός στρατιωτών που θα είναι ανεπτυγμένοι στην ανατολική πτέρυγα του NATO αλλά να είναι διαθέσιμες οι «σωστές δυνατότητες» σε αυτή, κάτι που όπως είτε συζητείται μόνιμα με τους συμμάχους και των εταίρους των ΗΠΑ.