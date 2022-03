Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 31 ημέρες, όπως και ο «πόλεμος» της προπαγάνδας από Κίεβο και Μόσχα. Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού έχει υποστεί καρδιακή προσβολή, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στη συνέχεια έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες με τον υπουργό να βρίσκεται σε σύσκεψη.

It took two weeks, but Russia has finally released a slightly more convincing proof-of-life video of Sergei Shoigu after the defense minister vanished without explanation pic.twitter.com/tt3db5PoyW

— max seddon (@maxseddon) March 26, 2022