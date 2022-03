Με «άρωμα» Ουκρανίας φαίνεται πως θα διεξαχθεί η φετινή απονομή των Όσκαρ, καθώς το «παρών» στη λαμπερή τελετή φαίνεται πως θα δώσει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι πρώην ηθοποιός, θα μπορούσε να εμφανιστεί για λίγο στα Όσκαρ – είτε μέσω ζωντανής μετάδοσης είτε μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, σύμφωνα με τη New York Post. Μάλιστα, βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ακαδημία των Βραβείων Όσκαρ, για να μιλήσει κατά τη διάρκεια της τελετής που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου.

Ukrainian President Zelensky in talks with Academy to make Oscars appearance https://t.co/C8DwQW47te pic.twitter.com/8H7rr4v6iZ

Πολλά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν πιθανή την παρουσία του Ζελένσκι στην απονομή, με την Daily Mail να αναφέρει για τον Ουκρανό πρόεδρο ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ακαδημία, προκειμένου να βγάλει λόγο κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς.

Zelensky in talks with Hollywood to speak at the OSCARS https://t.co/hmZrSbeH11



Η πρόταση πάντως έγινε και μάλιστα από μια από τις οικοδέσποινες της βραδιάς, την Έιμι Σούμερ, σύμφωνα με το CNN.

«Το πρότεινα στ’ αλήθεια. Προσπαθούσα να βρω ένα τρόπο να έχουμε τον Ζελένσκι μέσω δορυφόρου ή έστω μαγνητοσκοπημένο, στην τελετή, γιατί πιστεύω ότι η δημοτικότητα των Όσκαρ είναι κάτι που θα βοηθήσει την Ουκρανία», είπε η Σούμερ.

Amy Schumer is trying to find a way to have Ukrainian President Volodymyr Zelensky virtually attend the Oscars amid Russia’s invasion of his country.https://t.co/kM6U2A6BS0

— CNN (@CNN) March 21, 2022