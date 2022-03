Η Μεγάλη Βρετανία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε ρώσους ολιγάρχες, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι πιο ηχηρές ήταν εκείνες που επιβλήθηκαν στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ενώ στο στόχαστρο πλέον βρίσκεται και η Πολίνα Κοβάλεβα, «θετή κόρη» του ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, η οποία φέρεται να έχει ένα σπίτι τεσσάρων εκατομμυρίων λιρών στο Λονδίνο.

Η Κοβάλεβα είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Loughborough, έχοντας πάρει πτυχίο οικονομικών.

Συνεχίζοντας τις σπουδές της, πήρε μεταπτυχιακό στα οικονομικά και την στρατηγική για τις επιχειρήσεις στο Imperial College του Λονδίνου.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία της ξεκίνησε στον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, δουλεύοντας με συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αργότερα, εργάστηκε στην εταιρεία εξόρυξης Glencore.

Η Maria Pevchikh, επικεφαλής των ερευνών στο Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του φυλακισμένου Αλεξέι Ναβάλνι, ζήτησε τη σύλληψη της Κοβάλεβα πριν από δύο εβδομάδες, καθώς περιέγραψε το – ιδιωτικό πλέον – προφίλ της στο Instagram ως «ασταμάτητες διακοπές».

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022