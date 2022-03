Με μια επική εμφάνιση μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην ισπανική πρωτεύουσα και έφυγε με το διπλό, επικρατώντας με το τρομερό 4-0.

Έναν αγώνα που όπως φαίνεται παρακολούθησαν και στη Φρανκφούρτη, καθώς η Άιντραχτ ετοιμάζεται για τα διπλά παιχνίδια με την ομάδα του Τσάβι στο πλαίσιο των προημιτελικών του Europa League.

Η γερμανική ομάδα έδωσε τα εύσημα στους «μπλαουγκράνα» για τη μεγάλη νίκη και την τρομερή εμφάνιση, κάνοντας μια σχετική ανάρτηση στα social media. «Α, ώστε αυτό είναι το περίφημο #XaviBall για το οποίο συνέχεια κάνετε tag… Συγχαρητήρια κάνατε καλό ματς. Ανυπομονούμε για τον Απρίλιο» ανέφερε η Άιντραχτ.

Oh so THAT’S the #XaviBall you all keep tagging us about…

Congratulations & well played, @FCBarcelona. Looking forward to April! 😌

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) March 20, 2022