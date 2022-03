Ουκρανική εκκλησία επισκέφθηκαν οι δύο πρώην Αμερικανοί πρόεδροι Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους ο νεότερος για να συμπαρασταθούν στον δοκιμαζόμενο από τη ρωσική εισβολή ουκρανικό λαό.

Και οι δύο πρόεδροι ανήρτησαν στο Twitter βίντεο από την επίσκεψή τους στην Ουκρανική Καθολική Εκκλησία του Άγιου Βλαδίμηρου, όπου ο καθένας κουβαλούσε μπουκέτα με κίτρινα ηλιοτρόπια, το εθνικό λουλούδι της Ουκρανίας.

«Η Αμερική στέκεται ενωμένη με τον λαό της Ουκρανίας στον αγώνα του για ελευθερία και ενάντια στην καταπίεση», έγραψε o Κλίντον στο Twitter.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq

«Η Αμερική στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό της Ουκρανίας καθώς αγωνίζεται για την ελευθερία και το μέλλον του», σύμφωνα με tweet από το Προεδρικό Κέντρο Τζορτζ Μπους.

President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) March 18, 2022