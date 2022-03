Τέλος στο «πάρτι» του Κάνιε Γουέστ στο Instagram αποφάσισε να βάλει η Meta.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέστειλε τον λογαριασμό του γνωστού ράπερ στο Instagram για 24 ώρες, καθώς παραβίαζε τις πολιτικές της σχετικά με τη ρητορική μίσους, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση.

Εκπρόσωπος της Meta ανέφερε στο E! Νews ότι «η εταιρεία λαμβάνει συχνά πρόσθετα μέτρα κατά των λογαριασμών που παραβιάζουν επανειλημμένα τους κανόνες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα προσθέσει περισσότερες κυρώσεις εάν ο Κάνιε Γουέστ συνεχίσει να αγνοεί τις πολιτικές τους.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ράπερ δημοσίευε συνεχώς πράγματα κατά της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν, και του τωρινού συντρόφου της Πιτ Ντέιβιντσον.

Μάλιστα, στο στόχαστρό του μπήκαν και οι Τρέβορ Νόα, Μίχαελ Τσε και DL Hughley.

Λίγο πριν του ρίξει ban η πλατφόρμα, ο ράπερ ισχυρίστηκε ότι ο Ντέιβιντσον θα βάλει την Κιμ στα ναρκωτικά.

Σε άλλο ποστ έγραψε: «Ο Πιτ Ντέιβιντσον εξοργίζει το κοινό με αστεία για σεξ με ένα μωρό» και σημείωσε ότι δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του.

Πάντως, ο αποκλεισμός του Γουεστ θα κρατήσει μόνο 24 ώρες. Οπότε μόλις ενεργοποιηθεί και πάλι ο λογαριασμός του ουδείς γνωρίζει τι «εκπλήξεις» επιφυλάσσει.

