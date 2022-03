Την επιβολή κυρώσεων σε ακόμη 370 Ρώσους ολιγάρχες, αξιωματούχους και πολιτικούς αποφάσισε η Βρετανία, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Στη λίστα των κυρώσεων συμπεριλαμβάνονται πλέον ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, απαγόρευση συναλλαγών καθώς και απαγόρευση εισόδου και παραμονής στη Βρετανία.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι ο νεότερος γύρος κυρώσεων περιλαμβάνει ανθρώπους της ελίτ με περιουσία αξίας 100 δισεκ. λιρών (130,63 δισεκ. δολαρίων).

«Προχωρούμε παραπέρα και με ταχύτερους ρυθμούς από ποτέ, πλήττοντας αυτούς που είναι πιο κοντά στον Πούτιν –από μεγάλους ολιγάρχες, έως τον πρωθυπουργό του, και τους προπαγανδιστές που διασπείρουν τα ψέματα και την παραπληροφόρησή του. Τους θεωρούμε υπεύθυνους για τη συνέργειά τους σε ρωσικά εγκλήματα στην Ουκρανία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας.

«Συνεργαζόμενοι στενά με τους συμμάχους μας, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στον Πούτιν και θα αποκόψουμε τη χρηματοδότηση για τη ρωσική πολεμική μηχανή», ανέφερε η ίδια σε ανακοίνωση.

Η Βρετανία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα απαγορεύσει την εξαγωγή προϊόντων πολυτελείας στη Ρωσία και θα επιβάλει νέους δασμούς ύψους 35% σε ρωσικές εισαγωγές αξίας 900 εκατ. λιρών (1,2 δισεκ. δολαρίων), συμπεριλαμβανομένης της βότκας, των μετάλλων, των λιπασμάτων και άλλων εμπορευμάτων.

«Οι νέοι μας δασμοί θα απομονώσουν περαιτέρω τη ρωσική οικονομία από το παγκόσμιο εμπόριο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα ευνοηθεί από το βασιζόμενο σε κανόνες διεθνές σύστημα το οποίο δεν σέβεται», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ σε ανακοίνωση.

Η Ρωσία πραγματοποιεί μια «ειδική επιχείρηση» για τον αφοπλισμό και την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας, που σύμφωνα με το Κίεβο και τους συμμάχους του είναι ένα αβάσιμο πρόσχημα για εισβολή σε μια δημοκρατική χώρα 44 εκατ. κατοίκων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η απαγόρευση στις εξαγωγές θα τεθεί σε ισχύ και θα ορίσει ποια προϊόντα θα επηρεάζονται, αλλά προσέθεσε ότι πιθανόν θα περιλαμβάνει ακριβά είδη μόδας, έργα τέχνης και αυτοκίνητα πολυτελείας.

Sanctions Update: After today we will have designated over 1,000 individuals and entities since Russia’s invasion.

This includes over 370 new sanctions announced today – possible thanks to the new Economic Crime Act.

Putin must fail in Ukraine

— Liz Truss (@trussliz) March 15, 2022