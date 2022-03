Στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, όπου πραγματοποιούνταν σήμερα Κυριακή αντιπολεμική διαδήλωση, μια γυναίκα ήθελε να πει σε δημοσιογράφο ότι υποστηρίζει την κυβέρνηση του Πούτιν αλλά τελικά «συνελήφθη» από αστυνομικούς σε… ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Η γυναίκα, σύμφωνα με χρήστες του twitter, ρώτησε αρχικά αν ο δημοσιογράφος θα καταγράψει μια «διαφορετική άποψη» από αυτή της αντιπολεμικής διαδήλωσης στη Ρωσία.

Όταν άρχισε να εξηγεί ότι υποστηρίζει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως επισήμως αποκαλεί η Ρωσία τον πόλεμο με την Ουκρανία, δύο αστυνομικοί έτρεξαν προς την κάμερα και άρπαξαν τη γυναίκα απομακρύνοντάς την από το σημείο όπου συνομιλούσε με τον δημοσιογράφο.

On the Red Square, where anti-war rallies were being held today, a woman wanted to tell a reporter that she supported the current government, but she was detained. pic.twitter.com/9ITgtjQP62

— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022