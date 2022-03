Μετά από μία εβδομάδα σφοδρών βομβαρδισμών κοντά στα σπίτια τους, Ουκρανοί πολίτες στο προάστιο Ιρπίν του Κιέβου, δίνουν μάχη για να επιβιώσουν, ενώ εκκενώνουν την περιοχή και αφήνουν πίσω τους αγαπημένους τους.

Εθελοντές τους βοηθούν να μεταφέρουν τα πράγματά τους. Κάποιοι στέκονται ακόμη όρθιοι, άλλοι είναι πολύ αδύναμοι για να περπατήσουν. Κάποιοι καταφέρνουν να ξανασμίξουν με τους συγγενείς τους και άλλοι συνεχίζουν να τους αναζητούν.

Για τον Άντρι και τη Λαρίσσα, η αγωνία έλαβε τέλος, καθώς κατάφεραν να βρουν τον γιό τους, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο ξενοδοχείο, του οποίου είναι ιδιοκτήτης.

«Τα μόνα λόγια που μπορείς να πεις στο τηλέφωνο είναι ‘Μαμά είμαι ζωντανός, μαμά είμαι ζωντανός και τίποτε άλλο’» λέει ο γιος τους.

«Είμαι η πιο ευτυχισμένη μητέρα του κόσμου αυτή τη στιγμή» λέει η Λαρίσα. «Ο γιος μου είναι μαζί μου». Ωστόσο, άλλες μητέρες δεν είναι τόσο τυχερές και για εκείνες το βάρος παραμένει.

‘Mom, I’m alive!’: See one mother’s reaction after finding sonhttps://t.co/lt2iogaemS

— ONEAMERICANMADMAN (@ONEAMERICANMAD1) March 9, 2022