Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιλέχθηκε για το εξώφυλλο της τελευταίας έκδοσης του περιοδικού New Yorker.

Η εικονογράφηση απεικονίζει τον Ζελένσκι να στέκεται μόνος του με φόντο εκρήξεις.

Είναι ντυμένος με στρατιωτική στολή και κρατά ψηλά τη σημαία της Ουκρανίας – ενώ κοιτάζει προς τη Δύση.

Το περιοδικό επισημαίνει ότι η εικονογράφηση του εξωφύλλου, είναι του Barry Blit και ονομάζεται «Resilience» (Ανθεκτικότητα).

