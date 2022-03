Νέο μήνυμα έστειλε στον ουκρανικό λαό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Ο Ουκρανός πρόεδρος τους κάλεσε να συνεχίσουν να μάχονται, την ώρα που βρίσκονται ανάμεσα στη «ζωή ή την σκλαβιά», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ουκρανοί, έχουμε ήδη κερδίσει το μέλλον μας, αλλά ακόμα μαχόμαστε για μας σήμερα», είπε ακόμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για βομβαρδισμό των Ρώσων στην Οδησσό, κάτι που ανέφερε ότι θα είναι έγκλημα πολέμου αν γίνει. Να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει βομβαρδισμός στο Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, υπάρχουν τρεις νεκροί στο Ιρπίν, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Με βάση όσα καταγγέλλει το Κίεβο, τα ρωσικά στρατεύματα στοχοποίησαν επίτηδες μια γέφυρα που χρησιμοποιείται από πολίτες για να εκκενωθεί η περιοχή.

⚡️Media: Russian forces fire at civilians in Irpin, kill at least 3 civilians.

Russian troops deliberately targeted a bridge used by civilians to evacuate, according to media reports. At least 3 people were killed including 2 children.

