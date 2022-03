Έντονη συζήτηση έχει ξεσηκώσει από χθες, Σάββατο, το βίντεο που απεικονίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους ρωσικών αεροπορικών γραμμών.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης, ο ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για… τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ προειδοποίησε πως αν η Ουκρανία συνεχίσει να αμύνεται, μπορεί ακόμα και να σταματήσει να υφίσταται ως έθνος.

Ωστόσο, η εν λόγω ομιλία του έχει γίνει viral και για ακόμα έναν λόγο. Διάφοροι χρήστες του Twitter, αλλά και δημοσιογράφοι ισχυρίζονται πως η εν λόγω συνάντηση αποτελεί… προϊόν μοντάζ.

Μάλιστα, κάποιοι το πάνε ένα βήμα παρακάτω και ισχυρίζονται πως έχει γίνει σε green room, δηλαδή σε ειδικό στούντιο.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματά τους είναι πως ο Bλαντιμίρ Πούτιν κρατάει αποστάσεις από όλους τους υπουργούς, αλλά ακόμα και από τους ηγέτες με τους οποίους συναντιέται, δεν θα ήταν δυνατό να βρίσκεται τόσο κοντά στους εργαζόμενους.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί δεν σταματούν εκεί. Κάποιοι το πάνε ένα βήμα παρακάτω και παρουσιάζουν βίντεο, όπου φαίνεται το χέρι του ρώσου προέδρου να «περνάει» μέσα από το μικρόφωνο.

⚡️Zelensky is already laughing at Putin

Vladimir Putin for the first time in a long time got out of the bunker and went to the people. At least, Kremlin pool wanted to convince us of this. But, as they say, Stirlitz has never been so close to failure… pic.twitter.com/pbixU9pv3k

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022