Με το τέλος του Β παγκοσμίου πολέμου οι δυο υπερδυνάμεις ΗΠΑ και ΕΣΣΔ και οι δορυφόροι τους άρχισαν έναν απίστευτο ανταγωνισμό, τόσο σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ήταν αυτό που ονομάστηκε «Ψυχρός Πόλεμος».

Χρησιμοποιήθηκε ο όρος «ψυχρός», διότι δεν συνέβη κάποια κύρια ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στους δύο συνασπισμούς χωρών, παρόλο που συνέβησαν περιφερειακές συρράξεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη (Κορέα, Βιετνάμ, Αφγανιστάν κ.α.), με άμεση ή έμμεση εμπλοκή των δύο πλευρών.

ΗΠΑ και ΕΣΣΔ είχαν μπει σε ένα απίστευτο ράλι εξοπλισμών και το χειρότερο ήταν πως οι εξοπλισμοί αυτοί ήταν και πυρηνικοί. Όλος ο κόσμος ζούσε για περισσότερα από 50 χρόνια με τον φόβο εάν κάποιος από τους δυο «πατήσει το κουμπί» και επέλθει η πλήρης καταστροφή της ανθρωπότητας.

Και οι δύο πλευρές διέθεταν κολοσσιαία οπλοστάσια πυρηνικών όπλων προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέβαιη ολοκληρωτική καταστροφή του αντιπάλου εάν αυτός επιχειρούσε πρώτος επίθεση με ατομικά ή συμβατικά όπλα. Το δόγμα αυτό είναι γνωστό σαν Αμοιβαία Εξασφαλισμένη Καταστροφή (Mutually Assured Destruction ή MAD).

Η λήξη του ψυχρού πολέμου

Παρόλο που υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το πότε οριοθετείται η αρχή του Ψυχρού Πολέμου, αναμφισβήτητα η πτώση της ΕΣΣΔ σηματοδότησε το τέλος του και την μετάβαση σε έναν μονοπολικό κόσμο, με τις ΗΠΑ να είναι τα επόμενα χρόνια αναμφισβήτητα η ισχυρότερη γεωπολιτικά χώρα στην υφήλιο.

Η Ρωσία πέρασε μια περίοδο κρίσης και κάμψης όμως διατηρούσε στα χέρια της ένα ισχυρότατο χαρτί που την κατέτασσαν στη μεγαλύτερη υπερδύναμη μετά τις ΗΠΑ. Είχε το τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο της ΕΣΣΔ.

Ο τρόμος δεν έφυγε ποτέ

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η δήλωση του Πούτιν για τα πυρηνικά ήρθε να μας θυμίσει ότι ο τρόμος μιας ολοκληρωτικής καταστροφής της ανθρωπότητας δεν πέρασε ποτέ.

Πόσα πυρηνικά έχουν όμως αποθηκευμένα στο οπλοστάσιο τους όχι μόνο οι 2 υπερδυνάμεις αλλά και άλλες χώρες. Σύμφωνα με το DODS (Design Of Defence System) αλλά και το List of states with nuclear weapons και το SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) υπάρχουν αρκετά πυρηνικά για να καταστρέψουν τη γη όχι μια αλλά πολλές φορές.

Οι δυνάμεις

Οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα στο οπλοστάσιο τους είναι οι εξής.

–Βόρεια Κορέα με 45 πυρηνικές κεφαλές

–Ισραήλ με 90 πυρηνικές κεφαλές

–Ινδία με 160 πυρηνικές κεφαλές

–Πακιστάν με 165 πυρηνικές κεφαλές

–Ηνωμένο Βασίλειο με 225 πυρηνικές κεφαλές

–Γαλλία με 290 πυρηνικές κεφαλές

–Κίνα με 350 πυρηνικές κεφαλές

–Ηνωμένες Πολιτείες με 5.600 πυρηνικές κεφαλές

–Ρωσία με 6.257 πυρηνικές κεφαλές