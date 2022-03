Δραματικές είναι οι στιγμές στην Ουκρανία με τον πόλεμο να μαίνεται και τις δυνάμεις της Ρωσίας να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε πολλά μέτωπα.

Ένατη ημέρα των ρωσικών βομβαρδισμών και η κατάσταση δεν δείχνει ότι θα αποκλιμακωθεί εύκολα, όπως προκύπτει και από τις σημερινές δηλώσεις Πούτιν ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν «εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας» όπως είπε.

Την ίδια ώρα η φρίκη του πολέμου αποτυπώνεται τις τελευταίες ημέρες σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνες που προκαλούν σε όλους φόβο, άγχος και πανικό.

Το πιο σκληρό βίντεο που έχει αναρτηθεί μέχρι σήμερα, ίσως και να είναι το παρακάτω, το οποίο δημοσιεύει το NEXTA, το οποίο φυσικά δεν επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητες πηγές.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό ΝΕΧΤΑ, οι εικόνες είναι από το αεροδρόμιο Γκοστόμελ, το οποίο πριν λίγες ημέρες σύμφωνα με πληροφορίες το είχαν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, ωστόσο σύμφωνα με ουκρανικά μέσα το αεροδρόμιο ξαναγύρισε στους Ουκρανούς.

Οι εικόνες στο βίντεο είναι σημερινές σύμφωνα με το ΝΕΧΤΑ:

#Hostomel now looks like this. pic.twitter.com/Xd8kCFl5Rx

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022