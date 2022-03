Το Χάρκοβο σφυροκοπούνταν όλο το βράδυ από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες Ουκρανών αξιωματούχων Ρώσοι στρατιώτες έφτασαν το πρωί στην πόλη. Πολλά κτίρια στο κέντρο της πόλης έχουν δεχτεί πλήγματα, ανάμεσα σε αυτά και το κτίριο της αστυνομίας.

Εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από ουκρανικές πηγές δείχνουν σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί, ενώ σωστικά συνεργεία ερευνούν στα χαλάσματα. Οι παρακάτω εικόνες από το Twitter είναι ενδεικτικές της κατάστασης που φαίνεται να επικρατεί τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αντίστοιχες εικόνες έρχονται και από την περιοχή Ιρπίν προάστιο του Κιέβου. Τα παρακάτω βίντεο και εικόνες δείχνουν τι αντίκρυσαν οι κάτοικοι το πρωί. Όπως φαίνεται κατοικίες χτυπήθηκαν από τους πυραύλους ενώ σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες.

