Ο δήμαρχος του Energodar, της πόλης που διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς στην Ευρώπη – τον μεγαλύτερο σύμφωνα με το Wikipedia – ανάρτησε στο twitter ότι ο ρωσικός στρατός πλησιάζει την πόλη.

The mayor of #Energodar reports that #Putin‘s troops are approaching the city. pic.twitter.com/xvlMCYyNRG

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Αξίζει να αναφερθεί ότι ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι η πόλη έχει ήδη περάσει στον έλεγχο της Ρωσίας

Βίντεο που δεν επιβεβαιώνονται δείχνουν ρωσικές δυνάμεις έξω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

🇺🇦🇷🇺 The #RussianArmedForces are on the outskirts of #Energodar , one of the four #nuclear power plants of #Ukraine is located there. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/ceCr3SUQp4

Άλλα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δεν επιβεβαιώνονται, δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι του πυρηνικού σταθμού βγαίνουν στον δρόμο για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές δυνάμεις δηλώνοντας ότι δεν θέλουμε επανάληψη του Τσερνόμπιλ.

Russia closing in on the biggest powerplant in europe called #Energodar. Employees went on the road to confront the #Russian troops. The plan is said not to be guarded by UA forces because of anxiety a fire will break out. They don’t want #Chernobyl repeat itself. https://t.co/pIV7gmtHGR

— Noël 🍑 (@LKNFTFLIP) March 2, 2022