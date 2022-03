Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για έβδομη ημέρα με τον ρωσικό στρατό να έχει καταλάβει τη Χερσώνα και να ετοιμάζεται να εισβάλει στο Χάρκοβο μετά από συνεχή βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι το Κίεβο το οποίο σφυροκοπείται διαρκώς. Την ίδια ώρα ερωτηματικό παραμένει το εάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας στης σκιάς της κλιμάκωσης της επίθεσης της Μόσχας.

Η επίθεση στο Χάρκοβο

Αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές σήμερα στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχες σε εξέλιξη.

«Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram. «Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», κατά την ίδια πηγή.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ δήλωσε ότι τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς το τελευταίο 24ωρο.

⚡️This is how #Kharkiv looks in the morning after a hard night under the massive shelling of #Putin‘s occupiers. pic.twitter.com/pcIkE4rx7s — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Οι αρχές της Χάρκοβο έχουν επισημάνει ότι ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις που έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, περιλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και το κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Liveuamap δημοσιεύει βίντεο από την κατάρρευση κτιρίου που στεγάζει τα αστυνομικά γραφεία της πόλης μετά από βομβαρδισμό και αναφέρει ότι επίσης πλήγματα έχει δεχθεί πανεπιστημιακή σχολή που βρισκόταν απέναντι από το κυβερνητικό γραφείο.

Another devastating Russian strike on Kharkiv. This one hit the Karazin National University’s School of Sociology which sits across the street from the regional Interior Ministry office pic.twitter.com/qXIy2sVT10 https://t.co/6CZ7ITS8yO via @ChristopherJM — Liveuamap (@Liveuamap) March 2, 2022

Εγκαταλείπουν την Μαριούπολη

Στη Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα –το τελευταίο στην περιοχή που παραμένει στα χέρια του Κιέβου– πάνω από εκατό άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τα ρωσικά πυρά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο, που επικαλέστηκαν ουκρανικά ΜΜΕ. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη με τους κατοίκους να περνούν τη νύχτα στα καταφύγια.

Οι Έλληνες της περιοχής θα επιχειρήσουν να απομακρυνθούν σήμερα το πρωί με ευθύνη του υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα, το ελληνικό κομβόι από τη Μαριούπολη με το οποίο μέρος του προσωπικού του Γενικού Προξενείου, δημοσιογράφοι αλλά και όσοι Έλληνες πολίτες το επιθυμούν θα επιχειρούσουν σήμερα Τετάρτη στις 11 το πρωί, να εγκαταλείψουν την υπό πολιορκία ουκρανική πόλη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα θα γίνει άνοιγμα ενός ειρηνευτικού «διαδρόμου» διαφυγής από την Μαριούπολη προς την πόλη Ζαπορίζια μια απόσταση 227 χιλιομέτρων.

Οι Έλληνες πολίτες που είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον να φύγουν από τη Μαριούπολη ενημερώνονται από το Γενικό Προξενείο και την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ.

Ο σχεδιασμός προβλέπει η πομπή να μετακινηθεί δυτικά προς την πόλη Ζαπορίζια και στη συνέχεια, ανάλογα με τις συνθήκες που θα υπάρχουν προς τα σύνορα με την Μολδαβία, όπου θα υπάρχει κλιμάκιο της Πρεσβείας Βουκουρεστίου υπό την Πρέσβη Σοφία Γραμματά για να τους παράσχει κάθε δυνατή αρωγή.

Υπό τον έλεγχο των Ρώσων η Χερσώνα

Στη Χερσώνα, οι είσοδοι της οποίας ήδη ελέγχονταν από ρωσικά στρατεύματα, αποσπάστηκε ο έλεγχος του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγκόρ Κολιχάγιεφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας πήραν τον πλήρη έλεγχο του περιφερειακού κέντρου της Χερσώνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας συνολικά 1.502 στρατιωτικές εγκαταστάσεις υποδομών της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Στην Μποροντιάνκα, 50 χιλιόμετρα από το Κίεβο, αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν δύο πολυκατοικίες χθες, σύμφωνα με την υφυπουργό Εξωτερικών Εμινέ Τζαπάροβα, η οποία μοιράστηκε βίντεο που εικονίζει ακίνητα που έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια και διαμερίσματα στις φλόγες.

Τις τελευταίες ώρες κυκλΟφορεί βίντεο σε ουκρανικούς ιστοτόπους που δείχνει έκρηξη στο Κίεβο. Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε από έναν Ουκρανό, ο οποίος εκείνη την ώρα τραβούσε βίντεο από την εμπόλεμη περιοχή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από τη σφοδρή έκρηξη, έσπασαν τα τζάμια του κτηρίου που βρισκόταν ο Ουκρανός και σημειώθηκαν σοβαρές υλικές στιγμές. Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

A person filmed the moment when a tank fired a shell towards the building where he was. This video would have been filmed in Borodianka, I am working on the geolocation.pic.twitter.com/du5XwFCvnF — C O U P S U R E (@COUPSURE) March 1, 2022

Φόβοι για επίθεσε από Λευκορωσία

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας πως φοβάται επίθεση από τη Λευκορωσία.

«Λευκορωσικά στρατεύματα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού και βρίσκονται σε ζώνες συγκέντρωσης πολύ κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας», ανέφερε το υπουργείο μέσω Facebook.

Η ουκρανική κατασκοπεία διαπίστωσε «αυξημένη δραστηριότητα» αεροσκαφών στην περιοχή των συνόρων και παρατήρησε οχηματοπομπές που μετέφεραν πυρομαχικά και τρόφιμα.

Η Λευκορωσία «θα μπορούσε πιθανόν να υποστηρίξει τους ρώσους εισβολείς στον ρωσοουκρανικό πόλεμο», εκτίμησε.