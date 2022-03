Οι Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποιούν λαρδί για να λιπάνουν σφαίρες που θα χρησιμοποιηθούν στη μάχη με τους Τσετσένους στον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία.

Ο λόγος που το κάνουν σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ, είναι ώστε αυτοί, που ασπάζονται την μουσουλμανική θρησκεία, να μην μπορούν να φτάσουν στον Παράδεισο.

Σύμφωνα με τη μουσουλμανική θρησκευτική παράδοση, οι πιστοί δεν επιτρέπεται να τρώνε κρέας και χοιρινά προϊόντα.

Σε φωτογραφίες και βιντεάκια που δημοσιοποίησαν Ουκρανοί στρατιώτες οι σφαίρες αλείφονται με λαρδί και απευθυνόμενοι στους Τσετσένους αναφέρουν ότι : «Στον Παράδεισο της Ουκρανίας δεν μπορείτε να φτάσετε, γιατί θα πεθάνετε από σφαίρες αλειμμένες με χοιρινό».

Azov fighters of the National Guard greased the bullets with lard against the Kadyrov orcs👊

Бійці Азова Нацгвардії змастили кулі салом проти кадировських орків👊

Підписуйтесь на наш телеграм канал https://t.co/SBQltMr4bM pic.twitter.com/A1ci7tZL8r

— НГУ (@ng_ukraine) February 27, 2022