H Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Νόριτς απόψει (22:15) στο Άνφιλντ για τον 5ο γύρο του FA Cup, με τον Γιούργκεν Κλοπ να δίνει φανέλα βασικού στον Κώστα Τσιμίκα.

Ο Ελληνας μπακ θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της άμυνας των Reds, ενώ από πλευράς Νόριτς ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεκινάει στο βασικό σχήμα, με τον Χρήστο Τζόλη να βρίσκεται στον πάγκο.

How the Reds line-up for tonight’s #EmiratesFACup fifth-round tie 📋

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Νόριτς: Κρουλ, Μπάιραμ, Ζίμερμαν, Γκίμπσον, Γιαννούλης, Νόρμαν, Λες Μελού, Ρουπ, Ράσικα, Πλακέτα, Πούκι.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨

▪️ Seven changes from Friday

▪️ Rupp and Zimmermann start

▪️ Gibson captains the team#NCFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/FfbrvRkHFu

