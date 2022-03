Η τρομακτική ρωσική φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων πλησιάζει στο Κίεβο με τον φόβο ότι τώρα θα ξεκινήσει η επίθεση των Ρώσων στην Ουκρανία να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει τεθεί στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίες το απόγευμα της Τρίτης εξαπέλυσαν νέες πυραυλικές επιθέσεις σε πύργο τηλεπικοινωνιών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άμαχοι, ενώ έχουν προειδοποιήσει για επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, η μεγάλη φάλαγγα ρωσικών στρατευμάτων με υλικοτεχνική υποστήριξη και βαριά τεθωρακισμένων πλησιάζει πιο κοντά στο Κίεβο.

Μάλιστα, οι Βρετανοί ισχυρίζονται πως οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν όλο και σφοδρές επιθέσεις αστικών περιοχών.

Satellite images of the private #American company Maxar show many kilometers long columns of #Russian military equipment approaching #Kyiv from the northwest. It is located a few dozen kilometers from the city pic.twitter.com/4lL6mqDiYz

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022