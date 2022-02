Ο ιστότοπος του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS παραβιάστηκε από χάκερς, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μάλιστα στο μήνυμα τους, ζητούν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος χαρακτηρίζοντάς τον «τρέλα».

Επίσης ζητούν από τους πολίτες της Ρωσίας να μην στέλνουν τα παιδιά και τους άντρες τους σε «βέβαιο θάνατο», λέγοντας τους ότι «δεν είναι δικός σας πόλεμος».

«Ο Πούτιν μας βάζει να λέμε ψέματα»

Ανοίγοντας την πρώτη σελίδα του ειδησεογραφικού κρατικού πρακτορείου της Ρωσίας εμφανιζόταν το εξής μήνυμα:

«We urge you to stop this madness, do not send your sons and husbands to certain death,” the message read. “Putin is forcing us to lie and is putting us in danger…It’s not our war, let’s stop him!”

Russia says its forces intervened in Ukraine in a “special military operation” to demilitarize the country».

Αμέσως μετά στην πρώτη σελίδα εμφανιζόταν το παρακάτω: