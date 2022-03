Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2025 θα είναι ο Μουσταφά Φαλ. Ο θηριώδης σέντερ υπέγραψε τη Δευτέρα (28/2) το νέο του συμβόλαιο με τους Κυπελλούχους Ελλάδος, το οποίο προβλέπει αυξημένες αποδοχές σε σχέση με αυτές που είχε μέχρι τώρα.

Ο Φαλ ήρθε στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι υπογράφοντας διετές συμβόλαιο, όμως οι εξαιρετικές του εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα άνοιξαν πρόωρα τη συζήτηση για ανανέωση, κάτι που συνέβη σήμερα. «H KAE Oλυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γάλλο σέντερ, Μουσταφά Φαλ, ως τον Ιούνιο του 2025», αναφέρει ο Ολυμπιακός στην λιτή ανακοίνωσή του.

Τη φετινή σεζόν ο Φαλ έχει 8.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1 κόψιμο μέσο όρο σε 18 λεπτά συμμετοχής στην Basket League ενώ στην Euroleague έχει καταγράψει 8 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1 κόψιμο μέσο όρο σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Το μήνυμα του Φαλ: «Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού! Έχω ένα μήνυμα για εσάς. Είμαι… κροκόδειλος αλλά δεν μου αρέσουν τα κροκοδείλια δάκρυα! Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα αρχίσω να μαθαίνω ελληνικά και θα είμαι έτοιμος τον Ιούνιο του 2025».

🐊🔊📩 @moustaphafall15 has a message for you !!!

✍🏽 The French Center and Olympiacos signed a contract extension until 2025. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yVOH41DI4m

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) February 28, 2022