Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι τις μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Σάββατο απέκρουσε ρωσική επίθεση σε λεωφόρο του Κιέβου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ρώσοι στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση σε ουκρανική στρατιωτική βάση στο Κίεβο, η οποία αποκρούστηκε, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Εκρήξεις από πυρά πυροβολικού είχαν ακουστεί γύρω στις 03:00 (ώρα Ελλάδος) στα περίχωρα του Κιέβου, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Στο μεταξύ, το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform μετέδωσε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων έχει μπει ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός CHP-6, στα βορειοανατολικά του Κιέβου, ενώ διεξάγονταν μάχες στην περιοχή Βασίλκιβ όπου νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές.

Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν επίσης κοντά στον σταθμό Μπερεστέισκα του μετρό της ουκρανικής πρωτεύουσας.

