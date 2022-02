Η κατάσταση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζει να επιδεινώνεται δραματικά. Εμπειρογνώμονες του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών είναι βέβαιοι ότι ο Πούτιν θα προσπαθήσει να σκοτώσει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τον κυνηγούν υπόγεια στο Κίεβο», είπε ο πρώην πράκτορας των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών (BND) Γκέρχαρντ Κόνραντ στο FOCUS Online.

Κάτι περισσότερο από 24 ώρες μετά το πρώτο κύμα των ρωσικών επιθέσεων, και στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα εναντίον αυτής της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ρώσοι χτυπούν την πρωτεύουσα Κίεβο με πλήρη ισχύ.

Ο δεσποτικός Πούτιν ρίχνει ρουκέτες στην πόλη των εκατομμυρίων κατοίκων από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή. Βαριά τεθωρακισμένοι σχηματισμοί πλησίαζαν τη μητρόπολη με τους σχεδόν τρία εκατομμύρια κατοίκους.

Ενώ ο κόσμος έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και ζει με τρόμο τις εξελίξεις, διαπιστώνει ότι ο ρώσος ηγεμόνας με το παλιό σοβιετικό στυλ, θέλει τώρα να καταπιεί ένα κυρίαρχο, ελεύθερο κράτος με μια στρατιωτική εισβολή καθώς η κατάσταση στην ουκρανική πρωτεύουσα χειροτερεύει δραματικά λεπτό προς λεπτό.



Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση Πούτιν (δεξιά), Μακρόν (κέντρο) και Ζελένσκι, στο Παλάτι των Ηλυσίων (φωτογραφία Thibault Camus/Reuters)

Ο ηγεμόνας της Μόσχας δεν διεξάγει άμεσο πόλεμο κατά του πληθυσμού, συμφωνούν κορυφαίοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, παρά τη φρίκη της εισβολής.

Ο Πούτιν θέλει να καταλάβει τη χώρα και να την ενσωματώσει στη Ρωσία, γι’ αυτό χρειάζεται τους Ουκρανούς, που είναι «Ρώσοι» γι’ αυτόν, παρόλο που οι ίδιοι δεν συμφωνούν.

Υπάρχει όμως μια εξαίρεση που θα μπορούσε να έχει τραγικό συμβολικό αποτέλεσμα:

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 44 ετών, είναι παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών – και πρόεδρος της Ουκρανίας. Ο ελβετός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Αλμπερτ Στάχελ δεν έχει καμία αμφιβολία:

«Ο Πούτιν θα προσπαθήσει να σκοτώσει τον Ζελένσκι. Η εξάλειψη της πολιτικής ηγεσίας είναι μέρος του εκφοβισμού του ουκρανικού λαού», δηλώνει στο FOCUS Online.

Οι ειδικοί είναι επίσης βέβαιοι ότι το κυνήγι του Πούτιν για τον Ζελένσκι είναι πιθανό να εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα σκοτεινό κεφάλαιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ηταν ο ίδιος ο Ζελένσκι που, σε τηλεφωνική συνομιλία την ημέρα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, είπε στον αυστριακό καγκελάριο Καρλ Νεχάμερ (ÖVP) ότι του μιλάει από μια χώρα «όπου δεν ξέρει πλέον πόσο καιρό θα υπάρχει και επικοινωνεί ως πρόεδρος χωρίς να ξέρει πόσο ακόμα θα βρίσκεται στη ζωή».

Σε εμφάνισή του σε βίντεο μπροστά από ανοιχτό πράσινο τοίχο που γράφει «Πρόεδρος της Ουκρανίας» (κεντρική φωτογραφία, επάνω), ο 44χρονος, φορώντας πράσινο πουλόβερ, εξήγησε: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο εχθρός με έβαλε στον στόχο νούμερο 1, και την οικογένειά μου νούμερο 2».

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει το Κίεβο. Σύμφωνα με διάφορα μέσα ενημέρωσης, ο πρώην τηλεοπτικός κωμικός και πτυχιούχος νομικής, ο οποίος εξελέγη 6ος πρόεδρος της Ουκρανίας τον Μάιο του 2019, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία σε καταφύγιο κάπου στο Κίεβο.

Αλλά πόσο καιρό μπορεί να κρύβεται ο Ζελένσκι στο Κίεβο; Ο Γκέρχαρντ Κόνραντ, μέχρι πρόσφατα κορυφαίος πράκτορας της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), πιστεύει επίσης ότι είναι πολύ πιθανό ο Πούτιν να προσπαθήσει να εξαλείψει τον ουκρανό πρόεδρο.

«Ενας ουκρανός πρόεδρος που, ως θαρραλέος ηγέτης οργανώνει αντίσταση ενάντια στη ρωσική κατοχή δεν είναι επιθυμητή επιλογή από την άποψη του Κρεμλίνου.

»Επομένως, από την οπτική γωνία του Πούτιν, η εξάλειψη του Ζελένσκι θα ήταν απλώς μια “πρακτική λύση”», εξηγεί ο ειδικός των μυστικών υπηρεσιών.

Οπως ο Στάχελ, ο Κόνραντ πιστεύει επίσης ότι το μήνυμα που θα σταλεί από μια τέτοια ενέργεια θα ήταν προς το συμφέρον των Ρώσων:

«Η φήμη του Πούτιν έχει καταστραφεί ούτως ή άλλως, οπότε δεν έχει σημασία, ακόμα κι αν αυτό ακούγεται κυνικό, να μην το κάνει, θα ήταν ένα άλλο θύμα πολέμου. Η απουσία του σημαντικότερου πολιτικού και στρατιωτικού υπεύθυνου λήψης αποφάσεων θα συνέβαλλε σ’ έναν επιχειρησιακό κατακερματισμό της αντίστασης. Η είδηση του θανάτου του Ζελένσκι από ρωσικές οβίδες ή ρουκέτες θα ήταν ένα μήνυμα που θα είχε τη δύναμη να ακρωτηριάσει πραγματικά την αντίσταση στην Ουκρανία».

Ωστόσο, ο Κόνραντ προσθέτει ότι ο Πούτιν δύσκολα θα το έκανε αυτό με το ύφος της αμερικανικής δράσης «Geronimo» του Μπαράκ Ομπάμα στη δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν από αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν.

«Μάλλον, θα προσπαθήσει να το κάνει να μοιάζει με παράπλευρη στρατιωτική απώλεια», επισημαίνει.

Επομένως, πρόκειται για τη σκηνοθεσία μιας στρατιωτικής κατάστασης ικανής να κρύψει τον πραγματικό λόγο μιας στοχευμένης θανατηφόρας επίθεσης.

Για έναν άνθρωπο όπως ο Πούτιν, που τελικά αποκαλύφθηκε στον κόσμο ως διαστρεβλωτής, επιτιθέμενος στην Ουκρανία, αυτό θα έπρεπε να είναι παιδικό παιχνίδι.

More video from Kyiv, where heavy fighting is happening now – NEXTA pic.twitter.com/NTaLekLlGj

— BNO News (@BNONews) February 26, 2022