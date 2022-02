Μήνυμα σε δραματικούς τόνους προς τις ηγεσίες της Ρωσίας και της Ουκρανίας απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε και από τις δύο πλευρές να «σταματήσουν τον πόλεμο» και πρόσθεσε ότι αυτή η σύγκρουση δεν γίνεται για τους πολίτες των δύο χωρών.

«Δεν νομίζω πως αυτός ο πόλεμος γίνεται στο όνομά σας», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός απευθυνόμενος συγκεκριμένα στον λαό της Ρωσίας.

«Οι εικόνες και όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν απέχουν πολύ από την τραγωδία. Γενναίοι νεαροί και πολίτες κάθε ηλικίας πλήττονται, ενώ τα τανκς διασχίζουν τις πόλεις και οι πύραυλοι πέφτουν σαν βροχή από τον ουρανό. Έχει περάσει μία γενιά ή και παραπάνω που η Ευρώπη δεν έχει ζήσει τέτοια αιματοχυσία. Ευχόμαστε να μην το ξαναδούμε», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Οι άνθρωποι στη Βρετανία στέκονται στο πλευρό των Ουκρανών αδερφών μας, μπροστά στην αδικαιολόγητη επίθεση στην πατρίδα τους. Χαιρετίζουμε τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό της κυβέρνησης, του στρατού και των ανθρώπων».

Καταλήγοντας ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε: «Οι ενέργειες του Πούτιν οδηγούν τη Ρωσία στην απομόνωση».

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.

To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.

This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022