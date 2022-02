Εκρήξεις από πυρά πυροβολικού ακούστηκαν γύρω στις 03:00 (ώρα Ελλάδος) στα περίχωρα του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

Εν τω μεταξύ το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform μετέδωσε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων έχει μπει ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός CHP-6, στα βορειοανατολικά του Κιέβου, ενώ διεξάγονται μάχες στην περιοχή Βασίλκιβ όπου νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές.

More video from Kyiv, where heavy fighting is happening now – NEXTA pic.twitter.com/NTaLekLlGj

Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν επίσης κοντά στον σταθμό Μπερεστέισκα του μετρό της ουκρανικής πρωτεύουσας.

WATCH: Fighting underway in Kyiv, with battles also being reported south of the city pic.twitter.com/u0ZSmGjJvB

