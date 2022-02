Σημαντικές πρόσθετες αμυντικές αποστολές δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ σε απάντηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, μετά την έκτακτη Σύνοδο των κρατών – μελών, έκανε λόγο για τρομερό στρατηγικό λάθος της Ρωσίας, διαμηνύοντας πως θα πληρώσει σοβαρό τίμημα.

«Η απόφαση του προέδρου Πούτιν να επιτεθεί στην Ουκρανία είναι ένα τρομερό στρατηγικό λάθος, για το οποίο η Ρωσία θα πληρώσει σοβαρό τίμημα, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, για τα επόμενα χρόνια» αναφέρει η κοινή δήλωση των μελών της Συμμαχίας.

Σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη, το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι «θα κάνει όλες τις αναγκαίες αναπτύξεις για να εξασφαλίσει ισχυρή και αξιόπιστη αποτροπή και άμυνα».

«Τα μέτρα μας είναι και παραμένουν προληπτικά, αναλογικά και μη κλιμακωτά» προσθέτει.

Όπως αναφέρεται «κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί από το μπαράζ ψεμάτων της ρωσικής κυβέρνησης. Τώρα πραγματοποιούμε σημαντικές πρόσθετες αμυντικές αποστολές δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της συμμαχίας».

