Τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να επιβάλουν ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με φόντο την ουκρανική κρίση.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, σημείωσε ότι οι κυρώσεις βάζουν στο στόχαστρο τράπεζες, αμυντικό τομέα, ενώ την ίδια ώρα περιορίζουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιακές αγορές.

Σύμφωνα τις αναρτήσεις του Μπορέλ στο Twitter, όλα τα μέλη της ρωσικής Δούμας, της Κάτω Βουλής της Ρωσίας, καθώς και κάποιοι ολιγάρχες θα υποστούν κυρώσεις από την ΕΕ, οι οποίες κατά κανόνα περιλαμβάνουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.

📍27 individuals and entities who are undermining #Ukraine’s territorial integrity, sovereignty & independence.

This will cover political, military, business and media sectors.

(2/4)

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 22, 2022