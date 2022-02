Αξιωματούχοι της Αλβανίας, του Κοσσυφοπεδίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης απέρριψαν τους ισχυρισμούς του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ότι οι χώρες αυτές στέλνουν «μισθοφόρους» για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Russia Today, με έδρα τη Μόσχα, επικαλέστηκε τον Λαβρόφ την Παρασκευή ότι εργάζονται για να επαληθεύσουν πληροφορίες σχετικά με «μισθοφόρους» από την Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βοσνία που πηγαίνουν στην Ουκρανία.

«Το Κοσσυφοπέδιο και ορισμένα άλλα μέρη των Δυτικών Βαλκανίων γίνονται εστία εγκλήματος. Υπάρχουν τρομοκράτες, έμποροι ναρκωτικών. Είναι ένα μέρος για τη στρατολόγηση μισθοφόρων που εμπλέκονται σε συγκρούσεις οι οποίες σταδιακά φουντώνουν, μεταξύ άλλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη στρατολογεί μισθοφόρους που στέλνονται στο Ντονμπάς, μεταξύ άλλων, για να βγάλουν από την ισορροπία τη Ρωσία. Αυτήν τη στιγμή επαληθεύουμε αυτές τις πληροφορίες» είπε ο Λαβρόφ.

Και στις τρεις βαλκανικές χώρες, τα σχόλια του Λαβρόφ προκάλεσαν αμηχανία και αγανάκτηση των αξιωματούχων.

Ο Μπλέριμ Βέλα, επικεφαλής του προσωπικού του Προέδρου του Κοσσυφοπεδίου, στο Twitter χαρακτήρισε τις δηλώσεις ως «ψευδείς ειδήσεις».

«Η ψευδής κατηγορία του Ρώσου ΥΠΕΞ Λαβρόφ ότι το Κοσσυφοπέδιο παρέχει μισθοφόρους στο Ντονμπάς είναι μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που επιδιώκει να δικαιολογήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Το Κοσσυφοπέδιο στέκεται με τους συμμάχους του και την Ουκρανία στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας», έγραψε ο Βέλα.

Fake news alert!#Russia‘s FM Lavrov false accusation that #Kosovo is providing mercenaries to Donbass is part and parcel of disinfo campaign that seeks to justify military aggression against #Ukraine. Kosovo stands with its allies and Ukraine in defending freedom and democracy. pic.twitter.com/yHxovydMJP

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) February 18, 2022