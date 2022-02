Αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές κινήσεις στα ουκρανικά σύνορα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ κορυφώνεται το θρίλερ σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας.

Ενώ η Δύση επιμένει πως η απειλή εισβολής είναι άμεση, η Ρωσία, σύμφωνα τον υπουργό Άμυνας, υποστηρίζει πως μέρος των δυνάμεών της που έχει αναπτυχθεί σχεδόν σε όλο το μήκος των βόρειων και ανατολικών συνόρων επιστρέφει στις βάσεις του.

«Οι μονάδες της νότιας και δυτικής στρατιωτικής περιοχής, αφού ολοκλήρωσαν τα γυμνάσιά τους, έχουν ήδη αρχίσει (…) να επιστρέφουν στους στρατώνες τους» δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί την πρώτη ένδειξη υποχώρησης της Μόσχας στην κρίση με τη Δύση που ξεκίνησε στα τέλη του 2021, με αναλυτές πάντως να είναι ακόμη αρκετά επιφυλακτικοί ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας.

Η Ρωσία είχε συγκεντρώσει από τον Δεκέμβριο περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Ουκρανία, εγείροντας φόβους στο Κίεβο για το ενδεχόμενο επικείμενης εισβολής. Η Μόσχα διαψεύδει αυτό το σενάριο, αλλά ζητεί εγγυήσεις για την ασφάλειά της, όπως μια δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, κάτι που οι Δυτικοί απορρίπτουν.

Σε σχόλιό της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε: «Η 15η Φεβρουαρίου 2022 θα μείνει στην ιστορία ως η ημέρα της αποτυχίας του δυτικού προπαγανδιστικού πολέμου».

Russia is pulling back troops from its southern and western military districts – the Ukrainian border, in other words – after completing “exercises,” the defense ministry says.

Could this be de-escalation, as Putin hinted with Lavrov and Shoigu? Currency markets think so pic.twitter.com/sGuNLSm7DT

— max seddon (@maxseddon) February 15, 2022