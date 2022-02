Με τον Ζοσέ Σα για ακόμη μια φορά να είναι ο κορυφαίος για την Γουλβς, οι «Λύκοι» κατάφεραν να φύγουν με σπουδαίο διπλο από το Λονδίνο με 2-0 κόντρα στη Τότεναμ.

Ο Πορτογάλος συνέχισε τις υψηλές πτήσεις, κρατώντας για ακόμη μια φορά μέσα στη σεζόν ανέπαφη την εστία του, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον μαγικό κόσμο της Premier League.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν για ακόμη μια φορά… on fire, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην σημερινή νίκη της ομάδας του, με την οποία μάλιστα η Γουλβς προσπέρασε στην Τότεναμ στην βαθμολογία.

Λιγή ώρα μετά το τέλος ακόμη μιας φετινής παράστασης του Ζοσέ Σα, αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να πλέξουν το εγκώμο του 29χρονου κίπερ. Ο Σα γνώρισε για μία ακόμη φορά την αποθέωση στο Twitter, με πολλούς χρήστες να σπεύδουν να τον χαρακτηρίσουν ως «υποτιμημένο» και «έναν εκ των καλύτερων στον κόσμο», δίχως να λείπουν οι συγκρίσεις με τον Νταβίντ Ντε Χέα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Bloody hell Jose Sa has a moment and it almost costs Wolves, doesn’t grab the ball properly and it wriggles free, but Wolves survive. He holds his hands up. Three to go. — Tim Spiers (@TimSpiers) February 13, 2022

Jose Sa is the most underrated player in the Premier League this season – this guy is clearly one of the top keepers in the world. — Matchday365 (@Matchday365) February 13, 2022

No goalkeeper has kept more clean sheets away from home in the Premier League this season than José Sá (6). [via @Squawka]#WWFC | #Wolves pic.twitter.com/1s02e4h22C — Talking Wolves (@TalkingWolves) February 13, 2022