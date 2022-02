Έναν πίνακα αξίας 1 εκατ. δολαρίων κατέστρεψε ένας φύλακας σε γκαλερί της Ρωσίας επειδή «βαριόταν» στη βάρδιά του.

Πήρε ένα στυλό και ζωγράφισε μάτια στις δύο από τις τρεις απρόσωπες φιγούρες του πίνακα «Three Figures», που ζωγράφισε η καλλιτέχνις Anna Leporskaya μεταξύ του 1932 και 1934.

Ο πίνακας ήταν δανεικός στη γκαλερί Yeltsin Center της Αικατερινούπολης της Ρωσίας, από την Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακόφ της Μόσχας, στο πλαίσιο μιας έκθεσης αφηρημένης τέχνης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της γκαλερί, το έργο τέχνης παραμορφώθηκε από έναν φύλακα σεκιούριτι, ο οποίος δεν κατονομάστηκε αλλά πιστεύεται ότι είπε πως βαρέθηκε στην πρώτη του μέρα στη δουλειά. Τελικά, απολύθηκε.

