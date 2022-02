Νέα επαγγελματικά σχέδια κάνει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του DJ σε δύο events στο Mar-a-Lago, το θέρετρο του όπου περνά πλέον τον περισσότερο χρόνο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Στα μέλη του Mar-a-Lago ήρθε την Τετάρτη ένα μήνυμα που έλεγε ότι θα τους παρέχουν «υπέροχη μουσική» κατά τη διάρκεια του δείπνου της Παρασκευής και του Σαββάτου, «με τον Πρόεδρο Τραμπ σε ρόλο DJ».

«Η μουσική θα είναι καταπληκτική, θα είναι πολύ διασκεδαστική και θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ» έγραφε το μήνυμα, σύμφωνα με tweet της δημοσιογράφου των New York Times, Maggie Haberman.

Here’s a note that was sent to Mar-a-Lago club members this week, advertising the former president as disc jockey. pic.twitter.com/shfLBPOPU1

— Maggie Haberman (@maggieNYT) February 4, 2022