Η Αστυνομία της Ρηνανίας – Παλατινάτου συνέλαβε πριν από λίγη ώρα τον Αντρέας Γιοχάνες Σμιτ, που αναζητείτο ως ύποπτος για τη δολοφονία δύο αστυνομικών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, ο ύποπτος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση, οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε και συνεργό.

Ο 38χρονος Σμιτ είχε εκ παραδρομής αφήσει στον τόπο του εγκλήματος προσωπικά του έγγραφα, πιθανότατα από τον αστυνομικό έλεγχο.

Οι άτυχοι αστυνομικοί, μια γυναίκα 24 ετών, η οποία φοιτούσε ακόμη στην Σχολή της Αστυνομίας και ένας άνδρας 29 ετών, επιχείρησαν να ελέγξουν το αυτοκίνητο του δράστη στις 4:20 στην περιοχή Κούζελ, κοντά στο Καϊζερσλάουτερν και, όπως ανέφεραν στην υπηρεσία τους, ανακάλυψαν θήραμα στον χώρο αποσκευών.

Λίγη ώρα αργότερα, ακούστηκαν στον ασύρματο να φωνάζουν «μας πυροβολούν, μας πυροβολούν!».

Όταν έφθασαν οι ενισχύσεις, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή, ενώ ο συνάδελφός της εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα. Και οι δύο φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα και έφεραν τραύματα στο κεφάλι.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου, κατοίκου Νοϊκίρχεν της Έσσης, όπου διατηρεί κατάστημα παιχνιδιών και αρτοποιείο, ζητώντας από τους πολίτες να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία για οποιαδήποτε πληροφορία και προειδοποιώντας ότι πρόκειται για «βαριά οπλισμένο» και επικίνδυνο άτομο, το οποίο διαθέτει ωστόσο άδεια οπλοφορίας.

🚨#UPDATE: Police in western #Germany searching for 38-year-old Andreas Johannes Schmitt following killing of two police officers in Kusel district – police in #Kaiserslautern pic.twitter.com/50bKe9tVQJ

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) January 31, 2022