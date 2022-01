Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Ασπρο πάτο Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό Μπιάνκα Ντάνιελ '16 Digger Dissolved Μην κοιτάτε πάνω Ενκάντο: Ενας κόσμος μαγικός (μεταγλωττισμένη) Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ Σχέδιο διάσωσης (μεταγλωττισμένη) Γάζα, αγάπη μου Ερμιτάζ: Η Δύναμη της Τέχνης Ο οίκος Gucci Είμαι η Κούβα Ερωτική επιθυμία Η αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ Λάσι γύρνα σπίτι (μεταγλωττισμένη) Latin Noir Πίτσα γλυκόριζα Παράλληλες μητέρες Ανάμνηση Φεγγαρόσκονη (μεταγλωττισμένη) Το μονοπάτι των χαμένων ψυχών Για πάντα κοντά σου ORFEAS2021 PAW Patrol: Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Μικρή μαμά Ρασομόν Σκηνές από ένα γάμο Scream Τραγούδα 2 (μεταγλωττισμένη) Σμύρνη μου αγαπημένη Spider-Man: No Way Home Πράκτορες 355 Η Πολυκατοικία The Black Bachelor Αρχηγός από κούνια 2: Οικογενειακή υπόθεση (μεταλγωττισμένη) Η Γαλλική αποστολή The hand of God Ο άνθρωπος του βασιλιά: Το ξεκίνημα The Matrix Resurrections Η εξουσία του σκύλου The Runner Ερημη χώρα Titane Ουγκέτσου Μονογκατάρι West Side Story Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό; Που να βρίσκεται η Αννα Φρανκ Original Τίτλος Another Round Bad Luck Banging or Loony Porn Bianca Daniel '16 Digger Dissolved Don’t Look Up Encanto (dubbed) Enfant Terrible Extinct (dubbed) Gaza mon amour Hermitage: The Power of Art House of Gucci I am Cuba In the Mood for Love In the Strange Pursuit of Laura Durand Lassie Come Home (dubbed) Latin Noir Licorice Pizza Madres Paralelas Memoria Moonbound (dubbed) Nightmare Alley Nowhere Special ORFEAS2021 PAW Patrol: The Movie (dubbed) Petite Maman Rashomon Scenes from a Marriage Scream Sing 2 (dubbed) Smyrna Spider-Man: No Way Home The 355 The Apartment Building The Black Bachelor The Boss Baby: Family Business (dubbed) The French Dispatch The Hand of God The King's Man The Matrix Resurrections The Power of the Dog The Runner The Wasteland Titane Ugetsu monogatari West Side Story What Do We See When We Look at the Sky? Where Is Anne Frank Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜ/ΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ DIGITAL CINEMA ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ΑΝΔΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY ΕΛΙΖΕ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική