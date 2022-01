Δυτικά της Καλολίμνου πλέει αυτή τη στιγμή το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Το τουρκικό πλοίο, το οποίο εκτελεί δραστηριότητες σεισμικών ερευνών και έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές την Αθήνα, ιδίως το καλοκαίρι του 2020, ξεκίνησε να κινείται από το λιμάνι της Αττάλειας προς την Κωνσταντινούπολη για την υποχρεωτική επιθεώρησή του και την προγραμματισμένη πενταετή συντήρηση.

#Turkish flag R/V Oruc Reis with support vessels Ataman & Cengiz Han departed Antalya port towards #Istanbul as her AIS reporting. pic.twitter.com/yo4xdw8qei

— AegeanHawk (@AegeanHawk) January 20, 2022