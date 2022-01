Ο Νικ Κύργιος μπορεί να παίξει εξαιρετικό τένις, όταν δεν προκαλεί με αντιδράσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Στην αναμέτρηση κόντρα στον Λίαμ Μπρόουντι προσέφερε μια στιγμή «μαγείας», αφήνοντας όλους τους θεατές άφωνους. Ενώ είχε λυγίσει με σκυμμένο το κεφάλι κι ετοιμαζόταν να σηκώσει την μπάλα για σερβίς, αιφνιδίασε τον αντίπαλό του, πετώντας την από πολύ χαμηλά, κάτω από τα πόδια.

Ο Μπρόουντι πρόλαβε να βάλει ρακέτα, όχι όμως και να ελέγξει τη φορά σώματος και το χτύπημά του, χάνοντας τη βασική γραμμή, με το ρίσκο του Κύργιου να του δίνει τελικά τον πόντο.

Δείτε τη φάση εδώ:

Your front row seat to the @NickKyrgios show 🤩

🎥: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/SBK0xzEsS9

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2022