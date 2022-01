Ο Καναδάς είναι γνωστός για το βαρύ κλίμα του, ενώ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε καταγράφηκαν πολικές θερμοκρασίες. Μάλιστα, ο ποταμός Ριντό μετατράπηκε σε «παγοδρόμιο».

Μια νεαρή Καναδή αποτυπώθηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media να οδηγεί πάνω στο «παγοδρόμιο», αλλά στη συνέχεια το αυτοκίνητό της άρχισε να βυθίζεται.

Πώς αντέδρασε η ίδια; Την ώρα που το αυτοκίνητό της βυθιζόταν στα παγωμένα νερά της πρωτεύουσας Οτάβα, εκείνη έβγαλε το κινητό της, ανεβασμένη στο πίσω παρμπρίζ και πόζαρε για μία selfie.

«Όταν ο πάγος άρχισε να σπάει και το κίτρινο αυτοκίνητό της βυθιζόταν, εκείνη δεν έχασε την ευκαιρία και ανέβηκε στην οροφή του οχήματος για μία selfie. Την ίδια ώρα, υπήρξαν κάποιοι που έσπευσαν να την σώσουν», γράφει η New York Post.

Για να την απομακρύνουν από το επικίνδυνο μέρος, οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν το πιο αποτελεσματικό μέσο σε αυτές τις περιπτώσεις: το καγιάκ.

NEW: Neighbours use kayaks to rescue driver after car crashes through ice in Manotick #ottnews https://t.co/dhANorovWK

— CTV Ottawa (@ctvottawa) January 17, 2022