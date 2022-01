Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με 17 ποδοσφαιριστές της ομάδας να έχουν εκφράσει τάσεις φυγής από τον σύλλογο.

Σύμφωνα με φήμες ένας από αυτός είναι και ο Φρεντ, όμως ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά τα εν λόγω σενάρια με ανάρτηση του στα social media.

«Τις τελευταίες ημέρες διάβασα πολλές ψευδείς ειδήσεις που αφορούσαν το όνομά μου και άλλους αθλητές της ομάδας. Δεν συνηθίζω να απαντώ δημόσια σε αμφιλεγόμενα πράγματα, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να το κάνω.

Θέλω απλώς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και δεν έχω εκφράσει ποτέ καμία δυσαρέσκεια και το ενδεχόμενο να φύγω από τον σύλλογο. Μην παραπλανηθείτε από ψευδείς ειδήσεις. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μεγάλη αφοσίωση για να επιδιώξουμε τους στόχους μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος μέσος.

Over the past few days I have read several fake news involving my name and other MUFC athletes. I’m not in the habit of answering controversial stuff publicly, but this time I will have to.

— Fred Rodrigues (@Fred08oficial) January 7, 2022