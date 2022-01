Πλέον το Καζακστάν δεν μοιάζει με καζάνι που βράζει. Μοιάζει με καζάνι που εξερράγη. Η κατάσταση στους δρόμους της μεγαλύτερης πόλης και οικονομικής πρωτεύουσας το Αλμάτι θυμίζει πραγματικό πόλεμο.

Το σκηνικό συνθέτους οι οδομαχίες, οι συγκρούσεις με την αστυνομία, οι φωτιές και τα δακρυγόνα, αλλά και ο στρατός που έχει βγει στους δρόμους και μαζί με την αστυνομία κάνει εκκαθαρίσεις. Μάλιστα νωρίς το απόγευμα σε κεντρική πλατεία της Αλμάτι έγινε έκρηξη και ακούγονται πυροβολισμοί.

Όπως μεταδίδει το Reuters και το AFP, κομβόι στρατιωτικών οχημάτων κατευθύνονται προς τη συγκεκριμένη πλατεία. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από το κτίριο που στεγάζεται το γραφείο του Δημάρχου της πόλης στο οποίο την Τετάρτη εισέβαλλαν διαδηλωτές.

Explosion and gunfire heard near the main square of #Almaty, #Kazakhstan‘s largest city. #Kazachstan pic.twitter.com/mnn3ugdGnI

— shahinur (@shahinu_r) January 6, 2022