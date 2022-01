Καταγγελίες για μια εφαρμογή, η οποία μοιράστηκε φωτογραφίες περισσότερων από 100 γυναικών λέγοντας πως ήταν για «πώληση», δέχτηκε η αστυνομία.

Ειδικότερα, έναν 21χρονο Ινδό συνέλαβε η αστυνομία της χώρας με την κατηγορία ότι ανέβασε σε εφαρμογή τις φωτογραφίες περισσότερων από 100 μουσουλμάνων γυναικών λέγοντας ότι είναι «προς πώληση».

Ο φοιτητής από τη νότια πόλης της Μπανγκαλόρ έκανε τις δημοπρασίες του στην εφαρμογή Bulli Bai, με την οποία πιστεύεται ότι συνδεόταν επιχειρηματικά.

Έκτοτε η εφαρμογή έκλεισε μετά τις αντιδράσεις.

Η δημοσιογράφος Ισμάτ Άρα, της οποίας το όνομα και η φωτογραφία εμφανίστηκαν στην εφαρμογή «Bulli Bai», σύμφωνα με το BBC, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία το Σαββατοκύριακο στο Δελχί. Αφορούσε άγνωστα άτομα και οι κατηγορίες περιλάμβαναν σεξουαλική παρενόχληση και προώθηση της εχθρότητας για λόγους θρησκείας.

«Είναι πολύ λυπηρό που ως μουσουλμάνα πρέπει να ξεκινάς τη νέα χρονιά με ένα αίσθημα φόβου και μίσους. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι δεν είμαι μόνη μου στο στόχαστρο σε αυτή τη νέα έκδοση του Sully Deals. Ευτυχισμένο το νέο έτος»

Αυτά είναι τα λόγια της Ινδής δημοσιογράφου του «The Wire», Ίσματ Άρα (Ismat Ara), η φωτογραφία της οποίας έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή Bulli Bai που αναπτύχθηκε στο GitHub, την πλατφόρμα κοινής χρήσης λογισμικού της Microsoft, μαζί με τις φωτογραφίες περισσότερων από εκατό ακόμη θηλυκοτήτων.

It is very sad that as a Muslim woman you have to start your new year with this sense of fear & disgust. Of course it goes without saying that I am not the only one being targeted in this new version of #sullideals. Screenshot sent by a friend this morning.

Happy new year. pic.twitter.com/pHuzuRrNXR

— Ismat Ara (@IsmatAraa) January 1, 2022